ديوان المظالم يعلن موعد تلقي طلبات التدريب التعاوني لطلاب وطالبات الجامعات

وتتيح برامج التدريب التعاوني بديوان المظالم للراغبين فرص التدرّب عبر إتاحة (589) مقعدًا تدريبيًا في تخصصات: الشريعة، والأنظمة، والقانون، وأصول الدين، ودبلوم الدراسات القانونية، وتقنية المعلومات، والمكتبات، والموارد البشرية، وإدارة المواد، والسكرتارية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال، والعلاقات العامة والإعلام، من خلال التقدم عبر المنصة واختيار التخصص المراد، ومكان ومدينة التدريب المناسبة للمتقدم، مع إمكانية تتبع حالة الطلب بشكل رقمي عبر المنصة.