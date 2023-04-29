فيديو.. "أمانة" ترسو بقاعدة الملك فيصل وقيادات ودبلوماسيون في استقبال الرعايا

رست في القاعدة البحرية بجدة -قبل قليل- سفينة "أمانة" التي تقل على متنها أكبر عدد من رعايا الدول في السودان، وعلى متنها 1982 شخصاً من أكثر من 17 جنسية حول العالم.
وتحمل السفينة أيضاً جنسيات عدة ورافقتها سفينة عسكرية لحمايتها منذ انطلاقتها من ميناء بورتسودان حتى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.
واستعدت القوات البحرية الملكية لاستقبال "أمانة" والرعايا التي تحملهم وتقديم الخدمات الصحية استعداداً لنقلهم إلى فنادق الإقامة قبل ترحيلهم إلى بلدانهم.
وأظهرت لقطات فيديو بثتها قناة الإخبارية عملية رسو السفينة بالقاعدة استعداداً لنزول الرعايا الذين ظهروا وهم يلوّحون بالتحايا لضباط وأفراد القوات البحرية.
وكان في استقبال السفينة عديدٌ من قيادات القوات البحرية الملكية والدبلوماسيين من عدة دول لاستقبال الرعايا الذين تمّ إجلاؤهم من كل الجنسيات.
ومع وصول السفينة استعدت فرق الهلال الأحمر السعودي لنقل الحالات من خلال حافة "طويق" المخصّصة لنقل الإصابات بسعة 10 إصابات بحال وجود حالات إسعافية.
وشهدت لحظات الاستقبال وجود جنديات سعوديات استقبلن بالورد ركاب سفينة "أمانة".