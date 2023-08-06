زيارة ترفيهية لأيتام "كهاتين" إلى مركز فن لاند بمكة المكرمة

حيث أوضحت الجمعية أن هذه الرحلات لها دور كبير في تكوين شخصية الأطفال، حيث تكسبهم سلوكيات حسنة كالانضباط والنظام والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، فضلاً عن تنمية العلاقات الاجتماعية والتكيف مع أصدقائهم. وتضمنت الرحلة عددًا من البرامج الترفيهية والوجبات الصحية، حيث رافق الأطفال عدد من المشرفات التربويات في جو مفعم بالفرح والمرح.