زيارة ترفيهية لأيتام "كهاتين" إلى مركز فن لاند بمكة المكرمة

نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" يوم الخميس الموافق 16 محرم 1444هـ رحلة ترفيهية للأطفال إلى مركز "فن لاند" بمكة المكرمة في الحجاز مول بالتعاون مع فريق ورد التطوعي التابع لجمعية نماء الأهلية.
حيث أوضحت الجمعية أن هذه الرحلات لها دور كبير في تكوين شخصية الأطفال، حيث تكسبهم سلوكيات حسنة كالانضباط والنظام والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، فضلاً عن تنمية العلاقات الاجتماعية والتكيف مع أصدقائهم. وتضمنت الرحلة عددًا من البرامج الترفيهية والوجبات الصحية، حيث رافق الأطفال عدد من المشرفات التربويات في جو مفعم بالفرح والمرح.
من جانب آخر أكدت الاستاذة ولاء يوسف، أخصائي خدمات المستفيدين أن تنوع البيئات هدف تسعى إليه الجمعية ليتجدد نشاط الطفل، وأوضحت أن هناك برامج ومفاجآت تنتظر الأطفال والأمهات على حد سواء، بشكل يسهم في بث الفرح والسرور في نفوسهم.
وتأتي هذه الزيارة امتداداً للفعاليات التي تقدمها الجمعية للأيتام وفق الخطة الاستراتيجية التي تتواءم مع رؤية المملكة 2030م، والتي تندرج تحت برنامج جودة الحياة.