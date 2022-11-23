شاهد.. أمير الشرقية يفتتح المجمع القرآني بجمعية تحفيظ القرآن بالجبيل

افتتح أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء المجمع القرآني التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل.
وثمَّن أمير المنطقة الشرقية ما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من دعم واهتمام لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
وقال: "يسرني أن أفتتح أحد المجمعات التي تُعنى بكلام الله. هذا المشروع المتميز ضمن مشروع وقف منار القرآن الكريم يأتي استمرارًا لاهتمام بلادنا بالقرآن وتعليمه للنشء. وبإذن الله سنرى حافظين وحافظات لكتاب الله، يتخرجون من هذا المجمع المبارك".
وقدَّم الشكر لكل من ساهم في هذا المشروع الخيِّر، ودعمه.
من جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة الجمعية، الشيخ خالد الجبر، الشكر لأمير المنطقة الشرقية على زيارته الجبيل، وتفضُّله بافتتاح المجمع القرآني. مشيرًا إلى أن زيارته ودعمه للمشاريع الخيرية يأتيان ضمن اهتمامات سموه الكريم بالمنطقة.
وتبلغ تكلفة المجمع القرآني بالجبيل الصناعية 40 مليون ريال، وتبلغ مساحة أرضه 15000م2، ويزيد عدد المستفيدات على 5000 طالبة.
ويشتمل المجمع القرآني على: الإدارة الرئيسية للجمعية، إدارة الإشراف النسائي، مدرسة تحفيظ قرآن نسائية، معهد إعداد معلمات القرآن كريم، روضة أطفال، مركز تدريب نسائي، ملتقى فتيات وقاعات متعددة الأغراض.