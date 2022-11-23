شاهد.. أمير الشرقية يفتتح المجمع القرآني بجمعية تحفيظ القرآن بالجبيل

وقال: "يسرني أن أفتتح أحد المجمعات التي تُعنى بكلام الله. هذا المشروع المتميز ضمن مشروع وقف منار القرآن الكريم يأتي استمرارًا لاهتمام بلادنا بالقرآن وتعليمه للنشء. وبإذن الله سنرى حافظين وحافظات لكتاب الله، يتخرجون من هذا المجمع المبارك".