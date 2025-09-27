من المدن إلى الأرياف JAECOO 5 تمنحك تجربة تنقل أنيقة

تقدم سيارة JAECOO 5 مفهوم “المقهى المتنقل” داخل صندوقها الخلفي، بفضل سعة التحميل الكبيرة للغاية وإمكانيات التوسّع الرهيبة.
ومع قدرة تحمّل السقف لوزن يصل إلى 75 كجم، يمكنها حمل معدات مثل المظلات، والشوايات، والدراجات الهوائية بكل أريحية، لتصنع مساحة معيشة متنقلة وقابلة للتوسعة، تجعل أسلوب الحياة الأنيق يتجاوز حدود المدن.
لا يقتصر تميّز JAECOO 5 على سعة التحميل فحسب، بل يمتد ليشمل الاهتمام بأدق التفاصيل لكل راكب. فالإكسسوارات المعدة للحيوانات الأليفة تمنح أصحابها راحة البال أثناء التنقل.
ومع حلول المساء، يمكن تفعيل وضع الكاريوكي وتشغيل أضواء التخييم، لصنع أجواءً دافئة ومليئة بالموسيقى والبهجة، يستمتع بها جميع أفراد العائلة معًا. في وتيرة الحياة السريعة داخل المدن، أصبح فنجان القهوة الصباحية عادة لا غنى عنها للحصول على الطاقة. وهي ليست مجرد عادة يومية، بل انعكاس لمدى وعي جيل اليوم بكيفية إدارة حياته والاهتمام بجودتها. واليوم، مع قدوم JAECOO 5، يمتد هذا الطقس الخاص إلى أحضان الطبيعة.
فبصفتها سيارة SUV متعددة الاستخدامات وخفيفة للطرق الوعرة، صُممت خصيصًا للجيل الجديد، حيث تتميز بمساحة تحميل واسعة ومرنة، وتجربة قيادة مريحة وعملية، إلى جانب تجهيزات بيئية متنوعة للأنشطة الخارجية. وهكذا، تتحول كل رحلة إلى تجربة فريدة وأنيقة، حيث ينتقل المقهى إلى صندوق السيارة.
مقصورة رحبة تعكس أسلوب الحياة الأنيق بالنسبة للجيل الجديد، لا تقتصر قيمة الخروج إلى الطبيعة على الاستمتاع بالمناظر، بل يُعد امتدادًا لأسلوب الحياة اليومي.
فالتخييم في الريف أو لقاء الأصدقاء ليس مجرد لحظة استرخاء، بل فرصة لإبراز أسلوب الحياة. وهنا يبرز دور JAECOO 5، التي تنطلق من سعة التخزين الكبيرة في جوهرها، لتجسّد فكرة “المقهى المتنقل” بشكل عملي.
وبدون المساس براحة الركاب، تحتوي المقصورة على ما يصل إلى 35 مساحة تخزين موزعة بذكاء، لتلبي جميع متطلبات التنقل الخارجي.
سواء كانت أغراضًا شخصية صغيرة أو معدات تخييم كبيرة، ليبقى كل شيء مرتبًا وعمليًا. أما الصندوق الخلفي، فيتميز بسعة أكبر بعد التوسعة، حيث يستوعب الخيام، الشوايات، الدراجات الهوائية، وحتى أمتعة الأسرة بأكملها، من دون أي قلق بشأن ضيق المساحة.
إضافةً إلى ذلك، يمكن للسقف تحمّل وزن يصل إلى 75 كجم، ما يتيح حمل المظلات أو ألواح ركوب الأمواج بكل سهولة.
إنها ليست مجرد سيارة، بل مساحة معيشة متنقلة وقابلة للتوسعة متاحة في أي وقت. ومعها، لم تعد حرية القهوة حكرًا على شوارع المدن، بل صارت متاحة بجوار البحيرات، وفي أعالي الجبال، وتحت السماء المرصّعة بالنجوم.
تنقل مريح يجمع العائلة بأكملها الأسلوب الأنيق لا يعني الرفاهية الفردية، بل مشاركة اللحظات مع العائلة والأصدقاء وحتى الحيوانات الأليفة.
وهنا يظهر تميّز JAECOO 5، التي تنعكس أناقتها في كل التفاصيل المدروسة بعناية، لتقدّم لكل راكب تجربة عالية الجودة، وتحول كل رحلة إلى لحظات مميزة يعيشها الجميع.
وللعائلات التي تمتلك حيوانات أليفة، توفّر السيارة إكسسوارات تنقّل خاصة ومريحة للحيوانات، لتجسّد مفهوم السفر المشترك مع جميع أفراد الأسرة. ومع حلول الليل، تتحول JAECOO 5 بسهولة إلى مساحة مسائية مبهرة؛ فبفضل وضع الكاريوكي، والميكروفونات المزوّدة بخاصية إلغاء الضوضاء، ونظام الصوت الداخلي، يتحول الصندوق الخلفي إلى مسرح غنائي مفتوح في الهواء الطلق.
وتضيف مصابيح التخييم المغناطيسية القابلة للفكّ لمسة من الدفء تحت السماء المضيئة بالنجوم، لتجعل كل مناسبة لحظة استثنائية مليئة باللحظات الجميلة.
بصفتها SUV خفيفة للطرق الوعرة، صُممت خصيصًا للجيل الجديد، فإن JAECOO 5 لا تكتفي بوراثة جينات الطرق الوعرة الصلبة، بل تجمع أيضًا بين العمق الجمالي وفهم أسلوب الحياة العصري. إنها ليست مركبة، بل أسلوب حياة متنقل، يجمع بين الحرية، والأناقة، والدفء في كل رحلة.
ومعها، يصبح كل انطلاق امتدادًا للحياة المثالية.
في أكتوبر 2025، سينطلق المؤتمر الدولي لمستخدمي أومودا وجايكو تحت شعار: “الابتكار المشترك – التعريف المشترك”، حيث سنعمل معًا لصياغة مستقبل المنظومة المتكاملة.
وفي يوليو الماضي، صعدت الشركة الأم لأومودا وجايكو إلى المرتبة 233 في قائمة فورتشن جلوبال 500 لعام 2025، محققة إنجازًا مزدوجًا بتجاوز صادراتها التراكمية 5 ملايين وحدة بالتوازي مع دخولها القائمة العالمية.
ترتكز رؤية العلامة التجارية على المشاركة في صناعة حياة أفضل مع الشباب؛ حيث تركز أومودا على ترسيخ مكانتها كأكثر علامة متخصصة عالميًا في سيارات الكروس أوفر، بينما تهدف جايكو إلى أن تصبح العلامة الرائدة عالميًا في سيارات الطرق الوعرة الأنيقة، من خلال بناء تنافسية متميزة قائمة على مسارين متوازيين.
وبفضل هذا التوجه في التطوير والتموضع، حققت العلامتان نموًا قويًا في السوق الأوروبية لعام 2025، لتصبحا الأسرع نموًا على المستوى المحلي.