العقارب والثعابين أول الصيف.. ذكر وأنثى البعوض في توضيح لـ"الزعاق"!

وتابع في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بتناغم وتكامل، وكثرةُ الحشرات خلال هذا الوقت تتزامن مع هجرة الطيور؛ لأنها تتغذى عليها خلال هجرتها؛ لذلك خلال موسم الكنة "الذي نحن فيه" يقوم أهالينا بتقليب الأرض (عزق) بالمحراث أو المسحاة، حتى تخرج دودة الأرض الضارة فتتغذى عليها الطيور المهاجرة، وهذا يدل على تكامل الحياة.