العقارب والثعابين أول الصيف.. ذكر وأنثى البعوض في توضيح لـ"الزعاق"!

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن كثرة الربيع تجلب الذباب؛ فالذباب يتواجد مع الربيع والجراد يتواجد مع الجدب.
وأوضح "الزعاق"، أن "الناموس- البعوض" يتواجد مع اعتدال الأجواء وحول المياه الآسنة كمستنقعات الأمطار وغيرها"؛ مشيرًا إلى أن "ذكر البعوض يتغذى على المياه ورحيق النباتات والأنثى هي التي تلدغ وتنقل الأمراض"، وأن الحشرات وجميع الهوام السامة "العقارب والثعابين" تتواجد في أول أيام الصيف كأيامنا هذه.
وتابع في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بتناغم وتكامل، وكثرةُ الحشرات خلال هذا الوقت تتزامن مع هجرة الطيور؛ لأنها تتغذى عليها خلال هجرتها؛ لذلك خلال موسم الكنة "الذي نحن فيه" يقوم أهالينا بتقليب الأرض (عزق) بالمحراث أو المسحاة، حتى تخرج دودة الأرض الضارة فتتغذى عليها الطيور المهاجرة، وهذا يدل على تكامل الحياة.