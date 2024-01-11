قبل نهاية المهلة.. تعرّف على طريقة إسقاط المركبات المهملة والتالفة عبر "أبشر"

وكانت قد أطلقت منصة أبشر بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في الأمن العام خدمة إسقاط المركبات والتي تتيح للمواطنين والمقيمين التعرّف على المراكز المعتمدة لدى منصة أبشر في مختلف مناطق المملكة؛ لإسقـاط جميع أنواع المركبات المهملة والتالفة.