قبل نهاية المهلة.. تعرّف على طريقة إسقاط المركبات المهملة والتالفة عبر "أبشر"

شارفت المهلة الممنوحة لملاك المركبات المهملة والتالفة بإسقاطها من سجلاتهم وفق الاستثناء من التكاليف الممنوح خلال فترة المهلة على الانتهاء في غضون شهرين ونصف تقريبًا.
وجددت منصة أبشر التنويه بإسقاط المركبات المهملة والتالفة من خلال المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات عبر موقع منصة أبشر.
وكانت قد أطلقت منصة أبشر بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في الأمن العام خدمة إسقاط المركبات والتي تتيح للمواطنين والمقيمين التعرّف على المراكز المعتمدة لدى منصة أبشر في مختلف مناطق المملكة؛ لإسقـاط جميع أنواع المركبات المهملة والتالفة.
من جانبه وافق مجلس الوزراء على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ 1/3/ 2023م.