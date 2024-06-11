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القيصومة ثاني أعلى موقع حراً بالعالم.. "المسند": الكويت تتصدّر والقصيم والأحساء حاضرتان

فيما أدرج "قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية على المستوى الدولى"
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن 3 مناطق سعودية احتلت مراكز متقدمة في قائمة أعلى درجة حرارة في العالم.

وأدرج "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، "قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية على مستوى العالم"، مشيراً إلى ترتيب المواقع وانتمائها للدول.

وأضاف: "3 مواقع سعودية تدخل قائمة أعلى المواضع الجغرافية حراً لهذا اليوم، القيصومة والقصيم والأحساء، والكويت تتصدّر المشهد"؛ حيث جاءت القيصومة في المركز الثاني عالمياً، والقصيم في المركز الرابع، والأحساء في المركز العاشر.

درجة حرارة
عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ

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