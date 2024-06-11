القيصومة ثاني أعلى موقع حراً بالعالم.. "المسند": الكويت تتصدّر والقصيم والأحساء حاضرتان

وأضاف: "3 مواقع سعودية تدخل قائمة أعلى المواضع الجغرافية حراً لهذا اليوم، القيصومة والقصيم والأحساء، والكويت تتصدّر المشهد"؛ حيث جاءت القيصومة في المركز الثاني عالمياً، والقصيم في المركز الرابع، والأحساء في المركز العاشر.