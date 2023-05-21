برنامج رواد الفضاء.. تحقيق طموحات المملكة وتفعيل الابتكارات العلمية لمستقبل أفضل

وشملت المبادئ أن يؤخذ بالاعتبار القدرات الحالية والمستقبلية للمملكة، والتوافق مع رؤية وتوجه المملكة و إفساح المجال لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع، و تلبية الاحتياجات المتعلقة بالسلام على نحوٍ يرمي إلى النهوض بأوضاع المواطنين في المملكة وتحقيق ما فيه مصلحة البشرية بأسرها، والالتزام بالأنظمة والمعاهدات الدولية التي أبرمتها المملكة، والاستباقية في إلهام الجيل الشاب ليكون مبادراً في الأعمال، مبدعاً، جريئاً، ومتطلعاً إلى المستقبل.