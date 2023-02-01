بوفرة في الإنتاج وأسعار مقبولة.. الشرقية تشهد اختتام موسم الروبيان

وأوضح عدد من بائعي الأسماك والروبيان في السوق المركزي بمحافظة القطيف، أن موسم صيد الروبيان يعد فرصة مهمة للبائعين والمتسوقين، مبينين أن هذا الموسم امتاز بوفرة في صيد الروبيان، نظراً لدخول عديد من مراكب الصيد في مختلف سواحل المنطقة الشرقية الممتدة من محافظة الخفجي شمالاً إلى محافظة سلوى جنوباً.