تعرَّف على أسعار الغاز في العاصمة المقدسة بعد خطاب وزارة الطاقة

شهدت محال بيع الغاز في العاصمة المقدسة إقبالاً على غير العادة تزامنًا مع التسعيرة الجديدة للغاز.
"سبق" وقفت مساء اليوم على عدد من محال بيع الغاز في العاصمة المقدسة، التي بدأت بتطبيق التسعيرة الجديدة اليوم، بسعر 21 ريالاً و85 هللة.
ووثقت "سبق" سوء النظافة في بعض المحال، بداية من الأرضيات وأسطوانات البوتاجاز، التي تحتاج إلى تنظيف وغسل قبل بيعها في منافذ البيع.
وكانت شركة الغاز والتصنيع الأهلية قد أعلنت اليوم تلقيها خطابًا من وزارة الطاقة بشأن تعديل أسعار بيع غاز البترول السائل بدءًا من 11 يونيو 2023.
وحسب الأسعار المعلنة في موقع الشركة، أصبح سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز الجديد 19.85 ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع.