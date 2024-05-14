"فهد بن سلطان" يثمّن للبروفيسور "العطوي" إهداءه جامعة تبوك مكتبته الخاصة

وعدَّ الأمير فهد بن سلطان ما قام به البروفيسور "العطوي" من بادرة عملاً عظيمًا، وأسهم كبيرة في دعم الحركة العلمية والثقافية بالمنطقة، وأن هذه البادرة إن دلت إنما تدل على صفات النبل التي يتحلى بها أبناء المجتمع السعودي، مقدمًا الشكر والتقدير للبروفيسور مسعد العطوي، ومتمنيًا له دوام التوفيق والسداد.