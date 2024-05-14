"فهد بن سلطان" يثمّن للبروفيسور "العطوي" إهداءه جامعة تبوك مكتبته الخاصة

ثمّن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، البادرة المتميزة التي قام بها البروفيسور مسعد بن عيد العطوي - عضو مجلس الشورى ورئيس نادي تبوك الأدبي سابقًا - والمتمثلة في إهدائه مكتبته الخاصة لجامعة تبوك والتي تضم أكثر من 15 ألف كتاب، وعددًا من المخطوطات التاريخية والعلمية المعاصرة، وأمهات الكتب القديمة في مختلف العلوم والآداب.
وعدَّ الأمير فهد بن سلطان ما قام به البروفيسور "العطوي" من بادرة عملاً عظيمًا، وأسهم كبيرة في دعم الحركة العلمية والثقافية بالمنطقة، وأن هذه البادرة إن دلت إنما تدل على صفات النبل التي يتحلى بها أبناء المجتمع السعودي، مقدمًا الشكر والتقدير للبروفيسور مسعد العطوي، ومتمنيًا له دوام التوفيق والسداد.
من جهة أخرى أعرب "العطوي" عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة منه، واهتمامه ودعمه لكل ما يثري الساحة الثقافية والأدبية بالمنطقة، كما أعرب عن سعادته بما قدمه لجامعة تبوك، مؤكدًا أن هذه البادرة منه، وضمان استفادة الأبناء جيلاً بعد جيل بهذه المحصلة، وضمان ديمومتها وحفظها، خالصةً لوجه الله تعالى.