وسط أجواء إيمانية.. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يؤدون مناسك العمرة

أدى ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لعام 1446هـ، مساء أمس، مناسك العمرة وسط أجواء إيمانية وخدمات متميزة قدمتها اللجان العاملة بالبرنامج، وكان في استقبالهم لدى وصولهم من المدينة المنورة، عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.