وسط أجواء إيمانية.. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يؤدون مناسك العمرة

أدى ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لعام 1446هـ، مساء أمس، مناسك العمرة وسط أجواء إيمانية وخدمات متميزة قدمتها اللجان العاملة بالبرنامج، وكان في استقبالهم لدى وصولهم من المدينة المنورة، عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وأكد الضيوف أن البرنامج يجسد رسالة وعناية قادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض، كما يأتي اتساقاً مع دور المملكة الرائد تجاه أبناء الأمة الإسلامية وعلمائها كافة، معبرين عن سعادتهم البالغة بما منّ الله عليهم بسلامة الوصول إلى مكة المكرمة لزيارة المسجد الحرام وأداء مناسك العمرة.
يُذكر أن الدفعة الأولى من البرنامج تضم 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة، يمثلون 12 دولة من قارة آسيا، سيتم تقديم برنامج لهم، يشمل زيارة مصنع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة ومعرض الوحي، واللقاء بإمام المسجد الحرام، إلى جانب برامج علمية وثقافية.