في تجاوبٍ سريع مع ما نشرته "سبق".. بلدية "شمال الرياض" تُزيل تراكم النفايات

وكتبت التعليق التالي: "مرحبًا بكم، ‏نشكر لكم حرصكم واهتمامكم، كما تم معالجة الملاحظة. نعمل معًا للحفاظ على نظافة مدينتنا. ‏كما يمكنكم الاستفادة من تطبيق "مدينتي" لرفع البلاغات ومتابعتها والاستفادة من الخدمات التي يقدّمها من خلال الرابط: mobile.alriyadh.gov.sa/mycity نتطلع لخدمتكم في أي وقت".