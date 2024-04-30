في تجاوبٍ سريع مع ما نشرته "سبق".. بلدية "شمال الرياض" تُزيل تراكم النفايات

في تجاوبٍ سريع مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان (تناقضٌ لا يمكن تبريره.. بلدية "شمال الرياض" تعاني من تراكم النفايات)، قامت بلدية شمال الرياض بإزالة النفايات المتراكمة أمام مقرها، ونشرت صورة حديثة لذلك على حساب "940 الرياض" في منصة "x" وهو الخاص بمركز أمانة منطقة الرياض.
وكتبت التعليق التالي: "مرحبًا بكم، نشكر لكم حرصكم واهتمامكم، كما تم معالجة الملاحظة. نعمل معًا للحفاظ على نظافة مدينتنا. كما يمكنكم الاستفادة من تطبيق "مدينتي" لرفع البلاغات ومتابعتها والاستفادة من الخدمات التي يقدّمها من خلال الرابط: mobile.alriyadh.gov.sa/mycity نتطلع لخدمتكم في أي وقت".