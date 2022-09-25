رافد سياحي مهم.. أمير جازان يعتمد خطة تنفيذ مشروع طريق جبال القهر

اعتمد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الخطة التنفيذية لمشروع طريق جبال القهر، والتي انطلقت باعتماد الطريق البديل للبدء في تنفيذ مشروع الطريق الجديد خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك بحضور مدير الدفاع المدني بجازان اللواء عبدالله الشهري، ومحافظ الريث فيصل بن لبدة، ومدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس مبارك المطوع، ومدير إدارة المياه المهندس بندر جبرة.
وخلال اللقاء نوّه أمير المنطقة بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة لجميع المشاريع التطويرية والتنموية والخدمية في المملكة بوجه عام، وما تحظى به المنطقة من نقلة تنموية واقتصادية وسياحية، تعكس حجم الدعم والاهتمام بتطوير مشاريعها وخدماتها في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، وكل القطاعات الأخرى.
وأشار أمير منطقة جازان إلى أهمية التكامل بين كل الجهات المعنية سواء في القطاع الخاص أو العام؛ لما لذلك من دور كبير في إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية، والوصول الأمثل للنتائج المرجوة منها، مشدداً على مضاعفة الجهود لإنجاز مشروع طريق جبال القهر في الوقت المحدد؛ لكونه أحد روافد السياحة بالمنطقة.