رافد سياحي مهم.. أمير جازان يعتمد خطة تنفيذ مشروع طريق جبال القهر

وأشار أمير منطقة جازان إلى أهمية التكامل بين كل الجهات المعنية سواء في القطاع الخاص أو العام؛ لما لذلك من دور كبير في إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية، والوصول الأمثل للنتائج المرجوة منها، مشدداً على مضاعفة الجهود لإنجاز مشروع طريق جبال القهر في الوقت المحدد؛ لكونه أحد روافد السياحة بالمنطقة.