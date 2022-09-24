بتوجيه د. العيسى: المتحف الدولي للسيرة النبوية يشارك بإصدارٍ احتفائيٍّ خاصٍّ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

وستتم إقامة هذا الإصدار الاستثنائي للمتحف الدولي للسيرة النبوية، في مقرِّ معارض الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بالتعاون مع الهيئة الملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ،وسيجد زائره نفسَه في جولةٍ عبر عالمٍ من الجهودِ الكبيرةِ والإنجازاتِ الجليلةِ للمملكة العربية السعودية، تحكي قصةَ ريادتها وتفوقها وتألقها في خدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة، ورعاية الحرمين الشريفين، وخدمة الإسلام والمسلمين، بل وخدمةِ الإنسانيةِ جمعاء، بدءًا من عهد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز طيّبَ الله ثراه، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظها الله-، كما سيأخذ الجناحُ الزوارَ خلال هذه المناسبة العزيزة، في رحلةٍ إيمانيةٍ نبويةٍ حضاريةٍ، كانت أرض المملكة العربية السعودية؛ أرض الحرمين الشريفين، ملتقىً مباركاً لأحداثها العظيمة.