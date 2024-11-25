طقس الإثنين.. "الأرصاد": أمطارٌ غزيرة تطول هذه المناطق بينها الرياض

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، في حين تصل إلى 60 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائجٍ على الجزء الشمالي، خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائجٍ مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعديّة على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائجٍ مع تشكُّل السحب الرعديّة على الجزأين الشمالي والأوسط.