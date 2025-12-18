مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده الصحية والإغاثية في اليمن ولبنان

كما قدّم مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا في اليمن، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، خدماته الطبية لـ(2.069) فردًا خلال الفترة من 3 حتى 9 ديسمبر 2025م، شملت فحوصات ميدانية في المنافذ الجوية والبرية بعدد من المحافظات، دون تسجيل أي حالات اشتباه أو إصابة بالكوليرا، ولله الحمد. كما نُفذت (322) جلسة توعوية استفاد منها (8.057) فردًا، ضمن جهود الوقاية والحد من انتشار الوباء.