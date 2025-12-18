مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده الصحية والإغاثية في اليمن ولبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجه الصحية والإغاثية في عدد من الدول، مستفيدًا منها آلاف الأشخاص من الفئات الأشد احتياجًا، ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة التي تقدمها المملكة.
وفي اليمن، واصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض في محافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، حيث راجعها خلال شهر نوفمبر 2025م (357) مستفيدًا، توزعوا على عيادات مكافحة الأمراض الوبائية والطوارئ والباطنية والصحة الإنجابية، إضافة إلى قسم التوعية والتثقيف. كما قُدمت خدمات تمريضية لـ(242) مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ(247) فردًا، ونُفذت (8) أنشطة للتخلص من النفايات، وراجع عيادة الجراحة والتضميد (45) شخصًا.
وفي إطار مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي، ضخّ المركز خلال شهر نوفمبر الماضي أكثر من (61) مليون لتر من المياه في محافظتي حجة وصعدة. ففي محافظة حجة جرى ضخ (4.114.000) لتر من المياه الصالحة للشرب، و(56.449.000) لتر من المياه الصالحة للاستخدام، إلى جانب تنفيذ (245) نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين. وفي محافظة صعدة، ضخّ المركز (420.000) لتر من المياه الصالحة للشرب، و(300.000) لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها (30.100) فرد.
كما قدّم مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا في اليمن، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، خدماته الطبية لـ(2.069) فردًا خلال الفترة من 3 حتى 9 ديسمبر 2025م، شملت فحوصات ميدانية في المنافذ الجوية والبرية بعدد من المحافظات، دون تسجيل أي حالات اشتباه أو إصابة بالكوليرا، ولله الحمد. كما نُفذت (322) جلسة توعوية استفاد منها (8.057) فردًا، ضمن جهود الوقاية والحد من انتشار الوباء.
وعلى الصعيد الإقليمي، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة في مدينة طرابلس بالجمهورية اللبنانية (849) سلة غذائية و(849) كرتون تمر، استفاد منها (4.245) فردًا من الفئات الأشد احتياجًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية ومشروع توزيع التمور في لبنان لعام 2025م.
وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الإنساني والإغاثي الذي تضطلع به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، دعمًا للقطاعين الصحي والمعيشي، والتخفيف من معاناة المتضررين والنازحين حول العالم.