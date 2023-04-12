استشاري يوضح حالة الطفل "المجرشي": عدم تكوّن الكاحل بشكل طبيعي أدّى للتشوه

كشف استشاري جراحة العظام الدكتور نادر الكناني، تفاصيل حالة الطفل يوسف المجرشي الطبية بعدما قيّدت الإعاقة الخلقية طفولته، مبينًا أن عظمة الشظية لديه أطول من العظمة الأخرى، كما أن الكاحل لم يتكوّن بشكل طبيعي، مما أدى إلى هذا التشوه، وقد تم تركيب الجهاز كمرحلة أولى في علاجه، وهو غير مؤلم، ويستطيع الإنسان أن يمارس معه جزءًا كبيرًا من حياته.