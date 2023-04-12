استشاري يوضح حالة الطفل "المجرشي": عدم تكوّن الكاحل بشكل طبيعي أدّى للتشوه

كشف استشاري جراحة العظام الدكتور نادر الكناني، تفاصيل حالة الطفل يوسف المجرشي الطبية بعدما قيّدت الإعاقة الخلقية طفولته، مبينًا أن عظمة الشظية لديه أطول من العظمة الأخرى، كما أن الكاحل لم يتكوّن بشكل طبيعي، مما أدى إلى هذا التشوه، وقد تم تركيب الجهاز كمرحلة أولى في علاجه، وهو غير مؤلم، ويستطيع الإنسان أن يمارس معه جزءًا كبيرًا من حياته.
وكان والد الطفل يوسف المجرشي قد قال من خلال تقرير لقناة "الإخبارية" جاء بعد متابعة "سبق" لحالة الطفل إن المناشدة التي رفعها آتت نتائجها، وشكر القيادة والأمير فيصل بن سلطان على دورهم في معالجة يوسف.
وكانت قد أجريت، الخميس الماضي، عملية جراحية لتركيب جهاز يساعد في تقويم قدم الطفل يوسف المجرشي، وذلك عقب توجيه الأمير فيصل بن سلطان الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، بعلاج الطفل "يوسف المجرشي" في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية؛ تحقيقاً لرغبة والده حتى يتسنّى لابنه عيش الحياة الطبيعية واللهو واللعب مع أقرانه.