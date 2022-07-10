"أضاحي".. 800 مختص يطابقون نصف مليون أضحية للشروط الشرعية

ويتم تنفيذ النسك في داخل حدود الحرم بمكة المكرمة في مجازر المشروع المجهزة بأحدث الوسائل الفنية التي توفر بيئة صحية وآمنة وفقاً للأحكام الشرعية، والشروط الواجب توفرها في الأضحية بأن تبلغ السن المحدود، وأن تكون خالية من العيوب المانعة من الأجزاء والتضحية في الوقت المحدود، وذلك من بعد صلاة عيد يوم النحر إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق "الثالث عشر من شهر ذي الحجة".