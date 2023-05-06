لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزّهين.. "بيئة العاصمة المقدّسة" تردم 7 آبار مكشوفة ببحرة

نجح مكتبُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، في ردم 7 آبار مكشوفة بجانب كوبري في بحرة تشكّل خطورة على عابري الطرق والمتنزهين.
وأوضح مدير إدارة المياه بفرع منطقة مكة المكرمة، المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي، أنه تمت معالجة 7 آبار مكشوفة ببحرة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الداخلية والدفاع المدني والأمانة والشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة"؛ لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين، والحدّ من تلوث طبقات المياه الجوفية.
من جهته أوضح مديرُ عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ أن البلاغات تتمّ عن طريق غرفة العمليات "911"، وكذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحّد للخدمات الإلكترونية، التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية، ومن خلال الرابط
وأضاف "الخليف": على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم "939"، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.