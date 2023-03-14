أكثر من مليار ريال القيمة السوقية لـ"هجن" كأس العلا

ويتميز اليوم الثاني بسباقين تراثيين - "حقايق" على مسافة أربعة كيلومترات و"لقايا" على مسافة خمسة كيلومترات - كل منهما بجولتين، ويضم اليوم الثالث سباقين تراثيين أيضاً - «جذاع» على مسافة ستة كيلو مترات، و«ثنايا» على مسافة ثمانية كيلو مترات - كل منهما بجولتين.