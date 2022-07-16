قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في "قمة الأمن والتنمية" يتوافدون إلى جدة

ويضم الوفد الرسمي البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والممثل الشخصي للملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، والممثل الخاص للملك الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة، ومستشار الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ومستشار الملك لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، ووزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة.