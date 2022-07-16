قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في "قمة الأمن والتنمية" يتوافدون إلى جدة

بدأ قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية" التوافد إلى مدينة جدة اليوم.
فقد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.
كما كان في استقباله وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.
ويضم الوفد الرسمي المصري وزير الخارجية سامح حسن شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس مصطفى كامل محمد، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي محمد سيد أحمد، وسفير جمهورية مصر العربية في المملكة أحمد فاروق محمد توفيق، والمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام عصام راضي عبدالحميد راضي، ومكتب السيد رئيس الجمهورية: اللواء نزيه محمد مصطفى عميرة، وسكرتير الرئيس العميد تامر عصام الدين فتحي إبراهيم فتحي أحمد، وأمين رئاسة الجمهورية محمد يحيى جاد سعيد.
كما وصل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت.
وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.
كما كان في استقباله الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرّمة، والأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.
ويضم الوفد الرسمي الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب ولي العهد مازن عيسى العيسى، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية حمد راشد المري، ومدير المراسم والتشريفات مبارك جاسم الجاسم، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم.
كما وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.
كما كان في استقباله، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.
ويضم الوفد الرسمي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي محمد الشامسي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك.
كما وصل السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة سلطان عُمان.
وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.
كما كان في استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي.
ويضم الوفد الرسمي العُماني، وزير الخارجية السيد بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الإعلام الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد بن حمود المعولي، وسفير سلطنة عُمان المعتمد لدى المملكة السيد فيصل بن تركي آل سعيد، والمستشار خليفة بن حمد البادي، والمستشار سيف بن أحمد الصوافي، ورئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن هاشل المصلحي، والمستشار فهد بن عبدالرحمن العجيلي.
كما وصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.
كما كان في استقباله الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني (الوزير المرافق) ، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.
ويضم الوفد الرسمي البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والممثل الشخصي للملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، والممثل الخاص للملك الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة، ومستشار الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ومستشار الملك لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، ووزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة.
كما وصل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.
كما كان في استقباله وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري.
ويضم الوفد الرسمي الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ابن الحسين ولي العهد بالمملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مستشار جلالة الملك علي أحمد الفزاع العواملة، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر عبدالفتاح حسان، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد، ومدير مكتب ولي العهد السيد زيد هاني صالح البقاعين، ومدير مكتب ملك الأردن معاذ عبدالرحمن صالح الزعبي.
ووصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.
كما كان في استقباله الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة (الوزير المرافق)، والأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.
ويضم الوفد الرسمي القطري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن حسن علي آل ثاني، ورئيس جهاز أمن الدولة عبدالله بن محمد مبارك صالح الخليفي، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بالديوان الأميري محمد بن ناصر محمد آل فهيد الهاجري، وسفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الشيخ مشعل بن حمد محمد جبر آل ثاني، ومدير إدارة الشؤون الأمريكية السفير عيسى بن محمد عيسى الخميس المناعي، وسفير دولة قطر في المملكة بندر بن محمد العطية.