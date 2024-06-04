5 نصائح مهمة لمرضى القلب أثناء أداء مناسك الحج يوضحها "صحي الشرقية"

وأكمل في إنفوجرافيك توعوي نشره اليوم، أن الحاج مريض القلب عليه مراجعة الطبيب قبل الذهاب للحج لتقييم وضعه الصحي، وأخذ كمية كافية من الأدوية وحفظها بطريقة آمنة، وعدم التعرُّض لمجهود بدني زائد.