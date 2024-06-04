5 نصائح مهمة لمرضى القلب أثناء أداء مناسك الحج يوضحها "صحي الشرقية"

قدّم تجمُّع الشرقية الصحي، مجموعة من النصائح لمرضى القلب من الحجاج؛ لضمان استقرار صحتهم في أثناء أداء المناسك.
وأضاف "صحي الشرقية" أن مريض القلب يستطيع أن يؤدي مناسك الحج إذا كانت حالته الصحية مستقرة، لكن يُنصح باتباع عددٍ من الإرشادات.
وأكمل في إنفوجرافيك توعوي نشره اليوم، أن الحاج مريض القلب عليه مراجعة الطبيب قبل الذهاب للحج لتقييم وضعه الصحي، وأخذ كمية كافية من الأدوية وحفظها بطريقة آمنة، وعدم التعرُّض لمجهود بدني زائد.
وشدّد على ضرورة حمل بطاقة تبيّن الوضع الصحي له، وعند الشعور بضيقٍ في التنفس أو ألمٍ بالصدر، عليه التوجه فوراً لأقرب مرفق صحي.