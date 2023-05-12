نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك في قمة رؤساء دول وحكومات الكاريبي

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم في افتتاح أعمال القمة التاسعة لرؤساء دول وحكومات رابطة دول الكاريبي، وذلك في جمهورية غواتيمالا.