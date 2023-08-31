"جسور للابتعاث الثقافي".. برنامج استهدف تنمية قدرات 62 مُشاركًا من مبتعثي الثقافة

وقدّم "جسور" محتوىً نوعيًّا ومتميزًا عن طريق تبادل الخبرات في مجال عرض الأفكار في البيئات المتنوعة ثقافيًّا، وتطبيق مهارات التواصل الثقافية، وفهم البيئة التعليمية في الخارج، والإلمام بقوانين الابتعاث، وذلك من خلال جانبين، يتناول أوّلُهما المفاهيم والمعلومات والمعارف اللازمة لتأهيل المبتعثين لتكون إطارًا مرجعيًّا علميًّا يُسهّل دورهم المنشود، ويتم توظيفه وتطبيقه عمليًّا، فيما يتضمن الجانب الآخر وحداتٍ متنوعة وأنشطة تطبيقية واقعية، لاستخدامها بطريقة عملية من خلال إستراتيجيات متنوعة من شأنها إيصال المعرفة وحسن أداء المهارة.