الحجاج المتعجلون يبدأون في مغادرة مكة المكرمة بعد طواف الوداع

بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام المتعجلين في مغادرة مكة المكرمة اليوم بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المتكاملة والمتميزة، حيث يسّرت على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم وأدائهم لطواف الوداع بفضل من الله، ثم بما وفرته القيادة الرشيدة من خدمات على جميع المستويات، وما نفذته من مشروعات وتوسعات كبرى في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة أسهمت في أداء الحجيج لمناسكهم في جو يسوده الأمن والأمان والسكينة.