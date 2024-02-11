"الضمان الصحي" يثمّن موافقة "الوزراء" على التأمين الصحي للعمالة المنزلية: "حوكمة وتنظيم"

وأكد مجلس الضمان الصحي عمله مع الجهات الأخرى، على مواءمة الجهود المبذولة في سبيل الوصول إلى الأهداف المنشودة صحيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، ومن أبرزها تحقيق الرعاية الصحية الشاملة وضمان استدامة التغطية الصحية وتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية، وتحفيز شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية على توفير منتجات جديدة، إضافة إلى زيادة الفرص الوظيفية في جميع التخصصات الطبية وغير الطبية، وخفض نسبة الاستقدام لغير الحاجة.