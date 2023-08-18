أصيب بكسر 11 ضلعاً والفخذ والحوض.. "قلوة العام" ينقذ مقيماً مصاباً بنزيف داخلي

استقبل قسم الطوارئ بمستسفى قلوة العام عن طريق الهلال الأحمر مصاباً من الجنسية الباكستانية يبلغ من العمر 30 عاماً في حالة حرجة إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء عمله في إحدى العمائر.
وفي التفاصيل، كان المصاب يعاني من صدمة نزيفية وصدمة عصبية مع هبوط عام و باستدعاء فريق الحوادث في المستشفى تم إجراء الإسعافات الضرورية واللازمة لإنقاذه، حيث تم إسعافه بكميات كبيرة من الدم مع المحاليل الوريدية حسب النظام المتبع.
وبعد الفحص والتحاليل اللازمة وُجِد أنه يعاني من نزيف حاد بالبطن ونزيف وتجمع هوائي بالصدر مع كسور 11 ضلعاً وفقرات الصدر وكسور شديدة بالفخذ والحوض والكتف مع صدمة نزيفية.
وحيث إن استشاري الجراحة بالمستشفى يتمتع بإجازته؛ تم التواصل مع استشاري الجراحة بإدارة الطوارئ بالرياض وإشعاره بتفاصيل الحالة والذي وافق على قرار أخصائي الجراحة بضرورة التدخل الجراحي فوراً بإجراء عملية استكشاف للبطن لإنقاذه كون حالته لا تحتمل النقل لشدة النزيف.
وتم تحويل المريض إلى غرفة العمليات على الفور وتم إجراء العملية ووجد نزيف كمية كبيرة من الدم بسبب تهتك وانفجار الطحال حيث تم استئصال الطحال وإيقاف النزيف واستقرت حالته.
وبعد ذلك تم تحويل الحالة إنقاذ حياة بصحبة طبيب جراحة بعربة إسعاف مجهزة إلى مستشفى الملك فهد بالباحة.
وتم ذلك بمتابعة لحظية من مدير مستشفى قلوة أحمد ربيع الزهراني منذ وصول الحالة لقسم الطوارئ إلى أن تم تحويلها لمستشفى الملك فهد.