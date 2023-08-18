أصيب بكسر 11 ضلعاً والفخذ والحوض.. "قلوة العام" ينقذ مقيماً مصاباً بنزيف داخلي

وفي التفاصيل، كان المصاب يعاني من صدمة نزيفية وصدمة عصبية مع هبوط عام و باستدعاء فريق الحوادث في المستشفى تم إجراء الإسعافات الضرورية واللازمة لإنقاذه، حيث تم إسعافه بكميات كبيرة من الدم مع المحاليل الوريدية حسب النظام المتبع.