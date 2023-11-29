"الدال" العقارية راعٍ بلاتيني للنسخة الثانية من معرض "مسكن" في الرياض
تشارك شركة "الدال" للخدمات العقارية كراعٍ بلاتيني في معرض "مسكن" العقاري في نسخته الثانية، والذي يقام تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة من 7 - 9 ديسمبر القادم في فندق الفورسيزونز ببرج المملكة.
وتأتي مشاركة "الدال" للخدمات العقارية في المعرض بجناح رقم "F7-E12" فرصة للقاء جمهورها الكريم وعملائها لبناء قنوات التواصل وتبادل الفائدة، وتحاول من خلاله إظهار استراتيجيتها لمواكبة خطة التحول الوطني التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بمستوى الخدمات العقارية بالمملكة وإبراز دورها الفاعل في توفير حلول رقمية موثوقة وآمنة للسوق العقارية في المملكة العربية السعودية، وتقديم مختلف المنتجات العقارية بمزيج فريد من الابتكار الرقمي والريادة العقارية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "الدال" للخدمات العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن تأسيس "الدال" للخدمات العقارية، جاء مواكبة للتحول الرقمي في مختلف المجالات، والاتجاه نحو مستقبل تقني مزهر ضمن رؤية المملكة 2030، مضيفاً أن وجود بنية تحتية رقمية قوية ومتنامية في عملية التحول الرقمي صنّف المملكة ضمن أفضل دول العالم المتقدمة عالمياً.
وقال الرشيد: تهدف "الدال" للخدمات العقارية لتقديم الخدمات العقارية من خلال مجموعة من المنصات الرقمية المتخصصة في قطاع العقار للمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، وكذلك للمستثمرين والمطورين والقطاعات المالية مثل البنوك والمحافظ العقارية وصناديق الريت وغيرهم لتكون منصتهم الآمنة والمتجددة.
ونجحت "الدال" في إبراز دورها كمبادر في مجال المزادات الإلكترونية بعد اعتمادها ضمن المنصات المعتمدة لدى الهيئة العامة للعقار، واعتمادها أيضاً من قبل مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) لتقديم خدمة المزادات الإلكترونية على منصتها الخاصة، "الدال" للمزادات الإلكترونية. https://aldalauctions.sa/
وتقدم "الدال" للخدمات العقارية خدمات لعملائها تشمل تنظيم وإقامة وإدارة المزادات العقارية الرقمية، التقييم العقاري، الاستشارات العقارية، التسويق العقاري، والدراسات العقارية، وتوفر "الدال" خدمة المزاد الإلكتروني، والمزاد الإلكتروني "الحضوري"، باعتباره أهم الحلول التسويقية التي تطرحها منصتها الإلكترونية لوكلاء البيع مع توفير كامل الحلول التي تتوافق مع الأنظمة والقوانين المعتمدة في المملكة.
كما تقدم شركة "الدال" العقارية خدمات البيع المباشر والتأجير للمنتجات العقارية المدعومة بالخدمات المتكاملة والتسويق والإعلان بما يضمن إتمام الصفقات العقارية بطريقة آمنة وسريعة.