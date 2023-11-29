"الدال" العقارية راعٍ بلاتيني للنسخة الثانية من معرض "مسكن" في الرياض

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "الدال" للخدمات العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن تأسيس "الدال" للخدمات العقارية، جاء مواكبة للتحول الرقمي في مختلف المجالات، والاتجاه نحو مستقبل تقني مزهر ضمن رؤية المملكة 2030، مضيفاً أن وجود بنية تحتية رقمية قوية ومتنامية في عملية التحول الرقمي صنّف المملكة ضمن أفضل دول العالم المتقدمة عالمياً.