طقس اليوم ..الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الشرقية والرياض ونجران

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.