"ماربورغ المرعب" يعيد أجواء كورونا للذاكرة.. 4 لقاحات قيد التجارب والعالم يترقب

وتظهر أعراض فيروس ماربورغ عادة في غضون 2-21 يومًا من الإصابة، وتشمل الحمى والصداع وآلام العضلات والإرهاق، ومع تقدم الفيروس، يمكن أن يسبب حمى نزفية شديدة، والتي تتميز بنزيف من اللثة والعينين والأنف، وكذلك النزيف الداخلي، وتشمل الأعراض الأخرى اليرقان والقيء والإسهال، في الحالات الشديدة، ويمكن أن يتسبب الفيروس في فشل الأعضاء والموت.