محليات

"أمن الطرق" بمكة يقبض على مواطن أخفى 28 كجم حشيش بمركبته

تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص
"أمن الطرق" بمكة يقبض على مواطن أخفى 28 كجم حشيش بمركبته

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، على مواطن؛ لترويجه (28) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة في مركبته.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكة المكرمة
أمن الطرق
القوة الخاصة لأمن الطرق
مادة الحشيش المخدر

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