تفاصيل تدخل جراحي دقيق يُعيد الحركة لمصاب بمستشفى المداواة في محايل عسير

في خطوة طبية لافتة، نجح فريق جراحي متخصص في مستشفى المداواة بمحافظة محايل عسير في إنقاذ مصاب تعرض لإصابة بليغة في اليد اليسرى، أسفرت عن جرحٍ قطعيٍّ عميق وقطعٍ في أعصاب الذراع، إضافة إلى فقدان الحركة بشكلٍ كامل.
وأوضح المستشفى أن المصاب نُقل إلى قسم الطوارئ عبر هيئة الهلال الأحمر السعودي، حيث تقرر إجراء تدخل جراحي دقيق وعاجل، تضمن ترميم العصب التالف باستخدام رقعة عصبية مأخوذة من القدم، إلى جانب إعادة وصل الشرايين والأعصاب والعضلات، لضمان استعادة التروية الدموية والوظائف الحيوية لليد.
وبيّن الفريق الطبي أن العملية تُعد من الجراحات المعقدة وعالية الخطورة، نظرًا لدقتها وحساسية المنطقة المصابة. وقد خضع المريض بعد العملية لخطة علاجية وتأهيلية مكثفة، أسهمت في استعادة الحركة تدريجيًّا حتى عادت اليد إلى وظيفتها الطبيعية.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود مستشفى المداواة بمحايل عسير لتطوير خدماته التخصصية، وتعزيز قدراته في إجراء العمليات الدقيقة، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدَّمة بالمنطقة.