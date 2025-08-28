تفاصيل تدخل جراحي دقيق يُعيد الحركة لمصاب بمستشفى المداواة في محايل عسير

وبيّن الفريق الطبي أن العملية تُعد من الجراحات المعقدة وعالية الخطورة، نظرًا لدقتها وحساسية المنطقة المصابة. وقد خضع المريض بعد العملية لخطة علاجية وتأهيلية مكثفة، أسهمت في استعادة الحركة تدريجيًّا حتى عادت اليد إلى وظيفتها الطبيعية.