إعلان الدفعة الثانية من المقبولين للعام الجامعي 1446هــ في جامعة عبدالرحمن الفيصل

وأوضح عميد القبول والتسجيل، الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أنه يلزم المرشحين للقبول كافة في الدفعة الثانية سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ(الطالب، الطالبة) في أيقونة استعراض طلب سابق، الظاهرة في بوابة القبول الإلكترونية، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة "حالة طلب الالتحاق"، مع استكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثم إصدار إشعار القبول، وذلك في موعد أقصاه تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الخميس 26 محرم 1446هــ، الموافق 1 أغسطس 2024م.