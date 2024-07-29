إعلان الدفعة الثانية من المقبولين للعام الجامعي 1446هــ في جامعة عبدالرحمن الفيصل

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1446هـ.
وأوضح عميد القبول والتسجيل، الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أنه يلزم المرشحين للقبول كافة في الدفعة الثانية سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ(الطالب، الطالبة) في أيقونة استعراض طلب سابق، الظاهرة في بوابة القبول الإلكترونية، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة "حالة طلب الالتحاق"، مع استكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثم إصدار إشعار القبول، وذلك في موعد أقصاه تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الخميس 26 محرم 1446هــ، الموافق 1 أغسطس 2024م.
ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.
وأكد "آل مريح" أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق طلبهم تلقائيًّا، مشددًا على المرشحين في المسارات الصحية بطباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص، وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات. كما يجب على مَن تم ترقية قبولهم لرغبات أعلى بهذه الدفعة الدخول على الطلب، وإصدار إشعار القبول الجديد. متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.