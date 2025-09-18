تفاصيل اليوم الثاني من ملتقى جامعة جازان لأبحاث السرطان 2025.. 12 محاضرة و3 جلسات علمية

تواصلت فعاليات ملتقى جامعة جازان لأبحاث السرطان 2025 في يومه الثاني، وسط حضور علمي مميز، ومشاركة 12 متحدثًا قدّموا 12 محاضرة علمية، تناولت أحدث الابتكارات في مجالات تشخيص وعلاج السرطان. ويُقام الملتقى خلال الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر، برعاية كريمة من أمير منطقة جازان، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.
شهد اليوم الثاني ثلاث جلسات علمية، واختُتمت بحلقات نقاش جمعت المتحدثين بالحضور، وناقشت آخر المستجدات البحثية في علم الأورام.
جاءت الجلسة الأولى بعنوان "الابتكارات في تشخيص بيولوجية السرطان: من الجينوم إلى الخلية"، وأدارها الدكتور موسى مباركي من كلية الطب بجامعة جازان. وتضمنت أربع محاضرات، أبرزها:
خطوة مبتكرة نحو العلاج المتقدم بالخلايا الجذعية، قدمتها أ.د. هدى الخلف من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
الأسباب الجينية الجديدة لسرطان الشبكية، للدكتور نايف المنتشري من جامعة طيبة.
جينات القناة ذات المسام المزدوجة (TPC1/2) وتكوين الأورام، للدكتور حمود السبيعي من جامعة الملك سعود.
فيروسات البوليُوما في السرطانات البشرية، للدكتور فيصل خلوفة من جامعة الباحة.
خُصصت الجلسة الثانية لـ "الابتكارات العلاجية والتقنيات الواعدة في علاج السرطان"، وأدارها الدكتور أسامة مدخلي من كلية الصيدلة بجامعة جازان. وطرحت خلالها محاضرات مهمة، منها:
إنتاج فيروسات قاتلة للورم قوية وانتقائية، للدكتور المهند الكيال من جامعة تبوك.
تطوير بروتين اندماجي ثنائي الوظيفة لتوجيه خلايا NK، للدكتور أحمد محمود من جامعة طيبة.
المشهد النخاعي لتثبيط المناعة في سرطان الثدي، للدكتور حمد الشتيوي من جامعة حائل.
التطور في إدارة جراحة سرطان الثدي بمنطقة جازان، قدمتها الدكتورة وفاء خضير من تجمع جازان الصحي.
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان "العلاجات المناعية والمؤشرات الحيوية والعلاجات الموجهة للسرطان"، وأدارها الدكتور زكي حكمي من كلية التمريض والعلوم الصحية بجامعة جازان. وشملت محاضرات حول:
استخدام التخلُّق المتوالي الجيني لاستهداف الورم الأرومي الدبقي، للدكتور بهاء الدين الرفاعي من مركز الملك عبدالله العلمي للأبحاث الطبية.
الكواشف التشخيصية لسرطان عنق الرحم، للدكتور جبران معشي من جامعة جازان.
القيمة التشخيصية لتحليل إنزيم الجالاكتومانان المناعي، للدكتور أحمد السليماني من جامعة جازان.
سرطان الرأس والعنق في جازان: علم الأوبئة وتطوير خيارات العلاج، للدكتور إيهاب الأمير من جامعة جازان.
اختُتم اليوم العلمي بحلقات نقاش نشطة، شارك فيها الحضور والمتحدثون، وناقشوا التطورات الحديثة في مجال أبحاث السرطان، والتحديات المستقبلية للعلاجات المبتكرة.