تفاصيل اليوم الثاني من ملتقى جامعة جازان لأبحاث السرطان 2025.. 12 محاضرة و3 جلسات علمية

تواصلت فعاليات ملتقى جامعة جازان لأبحاث السرطان 2025 في يومه الثاني، وسط حضور علمي مميز، ومشاركة 12 متحدثًا قدّموا 12 محاضرة علمية، تناولت أحدث الابتكارات في مجالات تشخيص وعلاج السرطان. ويُقام الملتقى خلال الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر، برعاية كريمة من أمير منطقة جازان، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.