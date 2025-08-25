"نزاهة" تتفاعل مع بلاغ تهديدات مفتش بلدي: البلاغات تحت نظر المختصين

تفاعلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" مع شكوى تقدّم بها صاحب محل تجاري، أفاد فيها بتعرضه لممارسات تهديد متكررة من قِبل مفتش تابع لإحدى البلديات، مؤكداً أن المفتش يتعمد زيارة المحل في أوقات غيابه، ويطلق عبارات تهديد صريحة للعاملين.
وأوضح المتضرر عبر منصة "X" أن المفتش حضر بسيارته الشخصية آخر مرة يوم السبت، بعد مغادرته بدقائق، وأبلغ العمال بعبارة: "والله ليندم"، مشيراً إلى أن الزيارات تتكرر منذ قرابة شهرين، وغالبًا ما تكون خارج أوقات العمل الرسمي، لافتًا إلى أن البلدية لا تعمل يوم السبت.
"نزاهة" من جانبها أكدت أنه يمكن لأي متضرر التقدُّم ببلاغ رسمي عبر القنوات المعتمدة، وشددت على سرية الإجراءات واهتمامها بكل ما يرد إليها من بلاغات، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، أو الاتصال على الرقم المجاني (980)، أو إرسال فاكس إلى (0114420057)، أو بالحضور الشخصي.
وأكدت الهيئة أن جميع البلاغات يتم النظر فيها من قبل مختصين، داعية الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي ممارسات تتضمن شبهات فساد أو تجاوز للأنظمة.