"جامعة شقراء" تحصل على "الاعتماد المؤسسي الكامل" لاستيفائها معايير الاعتماد والحوكمة والكفاءة

حصلت جامعة شقراء، أمس الأحد على الاعتماد المؤسسي الكامل، من هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"- حتى فبراير 2028م.
وجاء هذا الاعتماد نظير استيفاء الجامعة لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي والمؤسسي من خلال خطة استراتيجية مفعلة تسعى لتحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى تطبيق معايير الحوكمة والكفاءة ووضع سياسات لتصميم وإقرار برامج الجامعة الأكاديمية.
ويهدف الاعتماد المؤسسي لجامعة شقراء إلى الارتقاء بجودة التعليم والمحافظة عليه، والتأكد من أن برامجها الأكاديمية تحقق متطلبات التنمية الوطنية، وتدعم سوق العمل بمخرجات تملك مهارات منافسة وتتفق مع المعايير العالمية ومتطلبات المهن، ورفع مستوى الأداء المهني.
من جهته، بارَكَ رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، لمنسوبي الجامعة وطلابها هذا الإنجاز الذي تَحقق؛ مؤكدًا أنه خطوة على طريق التميز، وأساس متين للبناء عليه للوصول إلى مكانة متقدمة تليق بها بين الجامعات السعودية، وتحقيق المزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة بإذن الله.
ورفع "السيف" -بهذه المناسبة- جزيل الشكر والعرفان لمقام القيادة الرشيدة -حفظها الله- على الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة، ووزير التعليم لمتابعته الدائمة للجامعة والتي أثمرت بفضل الله، ثم بجهود منسوبي الجامعة في كل كلياتها وجهاتها لتحقيق هذا الإنجاز؛ داعيًا الله تعالى أن يبارك جهودهم، وأن يحفظ على هذه البلاد الأمن والأمان.