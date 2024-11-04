"جامعة شقراء" تحصل على "الاعتماد المؤسسي الكامل" لاستيفائها معايير الاعتماد والحوكمة والكفاءة

من جهته، بارَكَ رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، لمنسوبي الجامعة وطلابها هذا الإنجاز الذي تَحقق؛ مؤكدًا أنه خطوة على طريق التميز، وأساس متين للبناء عليه للوصول إلى مكانة متقدمة تليق بها بين الجامعات السعودية، وتحقيق المزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة بإذن الله.