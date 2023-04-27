حذّر من دخول السودان في نفق مظلم.. "المالك": على طرفي الصراع أن يصغيا للوساطة العربية

ويرى "المالك" أن: "خروج رعايا الدول ودبلوماسييها على ما فيه من ضرورة لحمايتهم من حرب قد يدفعون حياتهم ثمنًا لها دون وجه حق، إلا أن تفريغ السودان من الجاليات الأجنبية قد يعقّد المشكلة، ويضعف حماس الدول المؤثرة على لعب دور في إيقافها، طالما أن رعاياها ودبلوماسييها قد خرجوا من السودان، وتركوا للسودانيين أن يتقاتلوا كما يريدون".