سفير باكستان: العيش بالمملكة أفضل من كندا.. والعائلة تشعر أنها بموطنها الأصلي

وتفصيلاً، عبر السفير الباكستاني عن إعجابه بالثقافة السعودية لتميزها عن بقية الدول من حيث كرم الضيافة والطيبة والحب تجاه الآخرين والتي بدورها تساعد القادمين من الخارج للعيش في السعودية كموطنهم الأصلي.

وأوضح "راتهور" لبرنامج "الدبلوماسي" على قناة السعودية، أن السعودية وباكستان تعملان على مواجهة كل المشكلات التي تعاني منها الأمة الإسلامية، كونهما يتميزان بتعمق جذور هويتهما في الإسلام، ويظهر ذلك جلياً في قطاعات عدة، من ضمنها منظمة التعاون الإسلامي التي تعمل لصالح القضايا الإسلامية.