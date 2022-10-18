سفير باكستان: العيش بالمملكة أفضل من كندا.. والعائلة تشعر أنها بموطنها الأصلي

أكد سفير دولة باكستان في السعودية "أمير خرم راتهور"، أنه يفضل العيش في المملكة مع عائلته على تجربة العيش في كندا عندما كان سفيراً لدولته في أوتاوا، وذلك بحكم أنها دولة إسلامية وأن الحياة الثقافية بين الدولتين لا تختلف كثيراً.
وتفصيلاً، عبر السفير الباكستاني عن إعجابه بالثقافة السعودية لتميزها عن بقية الدول من حيث كرم الضيافة والطيبة والحب تجاه الآخرين والتي بدورها تساعد القادمين من الخارج للعيش في السعودية كموطنهم الأصلي.
وأوضح "راتهور" لبرنامج "الدبلوماسي" على قناة السعودية، أن السعودية وباكستان تعملان على مواجهة كل المشكلات التي تعاني منها الأمة الإسلامية، كونهما يتميزان بتعمق جذور هويتهما في الإسلام، ويظهر ذلك جلياً في قطاعات عدة، من ضمنها منظمة التعاون الإسلامي التي تعمل لصالح القضايا الإسلامية.
وبين سفير باكستان أن علاقة الدولتين لا تعتمد على أي حكومة باكستانية، فهي عميقة في قلوب الشعبين، نظراً لما تتسم به العلاقة من أخوة وودية متبادلة، منوهاً بوجود مجلس تنسيق أعلى يعمل منذ زيارة ولي العهد لباكستان عام 2019 حتى الآن قائماً على إدارة العلاقات الثنائية بين الدولتين.
وقال السفير الباكستاني إنه سعيد بتطور رياضة الغولف في السعودية، التي يمارسها في أوقات فراغه إلى جانب القراءة والطهي، كما تحظى عائلته بالارتياح والسعادة لتجربة العيش في السعودية، بحسب قول ابنته "آية" إن العيش في الرياض أفضل من أوتاوا.