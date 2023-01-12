بالفيديو.. طيار حربي سعودي يروي قصة "اشتباكه مع جسم غريب" في سماء المملكة
روى طيار حربي سعودي قصة "اشتباكه مع جسم غريب" في سماء السعودية قبل 29 عامًا أثناء مهمة تدريبية.
وتَحدث اللواء الطيار ركن متقاعد فهد العطاوي، عن تجربته الغريبة خلال برنامج "واحد مع جاسم"، الذي يقدمه الإعلامي السعودي، جاسم العثمان.
إلى الآن لا اعرف ما هو هذا الجسم الغريب
وقال العطاوي في اللقاء الذي بلغت مدته نحو 40 دقيقة: إنه إلى الآن لا يعرف ما هو هذا الجسم الغريب الذي اشتبك معه خلال الليل.
وأضاف أن هناك شهودًا من زملائه على هذا الحادث، وأنه قام بتدوينه في سجل خاص بعمليات الطيران على أنه "UFO" (أطباق طائرة).
وأوضح: "في الليل طايرين، وصادفت حاجة إلى هذه الساعة لا أدري ما هي، هل
هي طائرة واجهتني؟ هل هو يوفو (طبق طائر)؟ هل في جني؟ ما أدري!".
شهود على الحادث
وتابع: "شهود معي في طائرة أخرى وزملاء لي شاهدوا الحادث في منطقة التدريب، وقمت بتسجيله في سجل ساعات الطيران (خاص بالطيارين)".
وذكر أن هذه الحادثة وقعت عام 1994، وأنه قام بالسؤال عن هذا الجسم الغريب ولم يحصل على إجابة من أحد.
كتب شعرًا وهو يطير
وفي جزء آخر من المقابلة المطولة، قال "العثمان" إن الطيار المتقاعد، فهد العطاوي، "وهو في الجو كتب شطر بيت، وأكمل الخمس أبيات عندما هبط للأرض"، كما تحدث عن "طريقة التزود بالوقود في الجو".