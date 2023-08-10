"الغذاء والدواء" عن الكركديه.. يُشاع أنه يخفض ضغط الدم لكنه يتعارض مع عدد من الأدوية

وتابعت: يجب عدم استعماله في حالات الحمل والإرضاع وللأطفال الأقل من 12 سنة، وقبل أو بعد العمليات الجراحية، حيث يجب التوقف عن تناوله قبل موعد العملية بأسبوعين؛ لأنه يصعب التحكم بمستوى السكر في الدم.