"الغذاء والدواء" عن الكركديه.. يُشاع أنه يخفض ضغط الدم لكنه يتعارض مع عدد من الأدوية

أفادت الهيئة العامة للغذاء والدواء بأنه يشاع استخدام "الكركديه" لخفض ضغط الدم، لكن يجب استشارة الطبيب عند الرغبة في تناوله تجنُبًا لتعارضه مع بعض الأدوية.
وقالت الهيئة: الاسم الشائع له هو الغجر، ويستخدم في الطب البديل لخفض ضغط الدم.
وأضافت: يتعارض مع الأدوية التالية "كلوروكين، ديكولوفيناك، أدوية ارتفاع ضغط الدم، سيمفاستانين، أدوية السكر، لوسارتان، ضغط الدم، وأدوية الكوليسترول".
وأردفت: يجب استشارة الطبيب عند الرغبة في تناول الكركديه؛ لتعارضه مع بعض الأدوية.
وتابعت: يجب عدم استعماله في حالات الحمل والإرضاع وللأطفال الأقل من 12 سنة، وقبل أو بعد العمليات الجراحية، حيث يجب التوقف عن تناوله قبل موعد العملية بأسبوعين؛ لأنه يصعب التحكم بمستوى السكر في الدم.