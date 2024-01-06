"هيئة النقل": "حواجز الشاحنات" تسهم في رفع مستوى السلامة على الطرق

كشفت الهيئةُ العامة للنقل عن أهمية وجود بطاقة الرقم المميّز لحواجز الشاحنات، والذي يسهم في رفع مستوى السلامة على الطرق.
وأوضحت الهيئةُ أنّ بطاقة الرقم المميّز لحواجز الشاحنات والمقطورات تضمن سلامة حواجز الحماية للشاحنات والمقطورات، ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.
وأضافت في إنفوجراف نشرته اليوم: أنّ أهمية حواجز السلامة تتمثّل في رفع مستوى السلامة في الطرقات، والحدّ من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث السير.
وأكّدت "الهيئةُ" أنّه يمكن الحصول عليها من المصانع والورش التابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.