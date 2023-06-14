"لجنة الحج" بـ"الشورى" تناقش التقرير السنوي لجهود ومنجزات وأداء الوزارة للعام المنتهي

ناقشت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة محمد بن حمود المزيد، مع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة، بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة؛ ناقشت أبرز ما ورد في التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1443/ 1444هـ، والمتعلق بأدائها خلال العام؛ تمهيدًا لتقديم اللجنة لتقريرها المتضمن رأيها حيالها خلال الفترة المقبلة.
وناقشت اللجنة مع مسؤولي الوزارة استراتيجية قطاع الحج والعمرة ومبادرات الوزارة المرتبطة ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن ومؤشرات الأداء، وجودة الخدمات التي تقدّمها شركات مقدمي خدمة حجاج الخارج والداخل.
وبحث أعضاء اللجنة العلاقات الدولية بين الوزارة ونظيراتها، وأعداد الحجاج في كل عام، والإدارة الشاملة للحج، والخدمات المقدمة للحجاج، والخطط المستقبلية لإدارة العمرة.
وقدّم الأعضاء عددًا من الأسئلة والاستفسارات لنائب وزير الحج والعمرة ومسؤولي الوزارة، حول المعلومات الواردة في التقرير، وأجاب مسؤولو الوزارة عليها.
يُذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات هي ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس -حسب اختصاصها- الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس؛ لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.