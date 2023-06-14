"لجنة الحج" بـ"الشورى" تناقش التقرير السنوي لجهود ومنجزات وأداء الوزارة للعام المنتهي

ناقشت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة محمد بن حمود المزيد، مع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة، بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة؛ ناقشت أبرز ما ورد في التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1443/ 1444هـ، والمتعلق بأدائها خلال العام؛ تمهيدًا لتقديم اللجنة لتقريرها المتضمن رأيها حيالها خلال الفترة المقبلة.