بأكثر من 17 ألف خلية.. محمية الإمام تركي بن عبدالله تعلن انطلاق موسم النحالين داخل نطاقها

وأوضحت المحمية أن موسم النحالين في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية يبدأ مع مطلع شهر يوليو، ويستمر حتى نهاية شهر إبريل المقبل. وتحتضن المحمية أكثر من 17.000 خلية نحل، تُنتج ثلاثة من أجود أنواع العسل، تشمل عسل السدر البري والطلح، وزهور الربيع. وتعد المحمية من أفضل بيئات إنتاج عسل النحل الطبيعي.