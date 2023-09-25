"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والباحة وجازان وعسير).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة، مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تبوك، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد والعيص وبدر والمدينة المنورة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والعاصمة المقدسة والعرضيات. وتشهد أمطارًا غزيرة على الطائف وأضم وميسان، وأمطارًا خفيفة على الليث والشعيبة وبحرة والجموم وخليص والكامل. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان. وتشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً على الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.