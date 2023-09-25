"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والعاصمة المقدسة والعرضيات. وتشهد أمطارًا غزيرة على الطائف وأضم وميسان، وأمطارًا خفيفة على الليث والشعيبة وبحرة والجموم وخليص والكامل. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.