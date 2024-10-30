"الخضيري": الشاي يُسهم في تخفيف "الكحة" بفضل مادة الثيوفيلين

وأوضح "الخضيري"؛ أن الثيوفيلين يعمل على تحسين تدفق الهواء في الجهاز التنفسي؛ مما يساعد على تقليل حدة السعال وتخفيف الأعراض المرتبطة بضيق التنفس، وأشار إلى أن تناول الشاي بانتظامٍ يمكن أن يكون مفيداً في الحالات الخفيفة من السعال أو التهابات الجهاز التنفسي.