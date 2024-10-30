"الخضيري": الشاي يُسهم في تخفيف "الكحة" بفضل مادة الثيوفيلين

أكّد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ أن الشاي يمكن أن يساعد على تخفيف وعلاج الكحة (السُّعَال)، وذلك لاحتوائه على مادة الثيوفيلين (Theophylline)، وهي مادة موسّعة للشُّعَب الهوائية تُستخدَم في المستشفيات حتى اليوم.
وأوضح "الخضيري"؛ أن الثيوفيلين يعمل على تحسين تدفق الهواء في الجهاز التنفسي؛ مما يساعد على تقليل حدة السعال وتخفيف الأعراض المرتبطة بضيق التنفس، وأشار إلى أن تناول الشاي بانتظامٍ يمكن أن يكون مفيداً في الحالات الخفيفة من السعال أو التهابات الجهاز التنفسي.
وأضاف، أن الشاي إلى جانب كونه مشروباً يومياً شائعاً، يوفر فوائد صحية إضافية بفضل المركبات النشطة التي يحتوي عليها، مما يعزّز دوره كمكملٍ طبيعي في دعم صحة الجهاز التنفسي.