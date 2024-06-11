"مدل بيست" تكشف عن ذراع جديدة لنشر الموسيقى لتمكين مؤلفي الأغاني والمنتجين والفنانين

على الجانب الإبداعي، تقدم "مدل بيست " حلولًا إبداعية لدعم المبدعين وتشجيعهم. وقد استفاد من ورش العمل الخاصة بالكتابة والإنتاج التي تنظمها الشركة بالتعاون مع شركاء في الصناعة 20 فنانًا حتى الآن، منهم فنانون بارزون في الموسيقى الإلكترونية في المملكة مثل : كوزميكات، جيمي، فيوجن، لي ساد، مالكين، عماد، دش داش. وخلال العام الحالي 2024، سيتم التوسع في ورش العمل مع الاستفادة من مجمع الاستوديوهات الجديد في نادي "بيست هاوس".