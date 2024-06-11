"مدل بيست" تكشف عن ذراع جديدة لنشر الموسيقى لتمكين مؤلفي الأغاني والمنتجين والفنانين

أعلنت شركة "مدل بيست"، الشركة السعودية الرائدة في الترفيه الموسيقي، تدشين ذراع النشر الموسيقي MDLBEAST Publishing، لدعم وتمكين مؤلفي الأغاني والمنتجين والفنانين في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال طلال البهيتي، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قسم الموسيقى: "ضمن أعمال قسم الموسيقى والتسجيلات في "مدل بيست" يسعدنا أن نطلق نموذجًا رياديًا وفريدًا من نوعه في قطاع النشر الموسيقي بالمملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالتعاون مع راديو "مدل بيست إف إم" الذي تم إطلاقه مؤخرًا وفريق شراكات العلامات التجارية الموسيقية لدينا واستوديوهات التسجيل في نادي "بيست هاوس"، يمكننا الآن تقديم طيفًا شاملًا من الخدمات التي تلبي احتياجات التطوير التجاري وتطلعات المبدعين والفنانين وجميع منتجي الموسيقى وكتاب الأغاني الراسخين والطموحين".
وأضاف البهيتي أن "ذراع النشر الموسيقي في "مدل بيست" سيعالج التحديات الرئيسية المرتبطة بالبث والأداء الموسيقي من خلال العمل بشكل وثيق مع منظمات حقوق الملكية الفكرية للموسيقى محليًا وإقليميًا وعالميًا، لا سيما فيما يتعلق بحماية الحقوق الفكرية والمالية للمبدعين. وستساعد الذراع الجديدة المبدعين في الوصول إلى الخدمات التي تمكنهم من التطوير والإبداع والإنتاج".
وستتعاون ذراع النشر الموسيقي الجديدة مع "سنتريك"، لتأمين دعم عالمي يتخطى حدود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفير الخدمات الإدارية لتسجيل أعمال المؤلفين على الشبكة العالمية لضمان تمثيل كامل لحقوق المؤلفين.
ستضمن الشراكة الاستراتيجية مع "سنتريك" تمثيل المبدعين عالميًا وعبر جميع الوسائط وحصولهم على مستحقاتهم الخاصة بحقوق النسخ والطبع والأداء وحقوق البث، بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب. كما ستمكن هذه الشراكة الفنانين من تسجيل عروضهم الحية وسيتم تعويضهم وفقًا لحجوزاتهم وعروضهم الدولية.
يأتي إطلاق ذراع النشر الموسيقي الجديدة في إطار جهود "مدل بيست" المستمرة لدعم فرص البحث عن طرق جديدة ومبتكرة لتطوير الكتالوج الخاص بها تجاريًا. ومع امتلاك أكثر من 300 حقًا رئيسيًا وعدد مماثل مدار بالكامل للنشر، تتصدر "مدل بيست" السوق السعودية، ما يعزز قدراتها في ظل النمو العالمي في الطلب على الموسيقى العربية الأصيلة.
كما نجحت "مدل بيست" بالفعل في الحصول على تراخيص مع شركاء وشبكات عالمية بارزة مثل نتفليكس وسبوتيفاي وإم بي سي، وتتطلع إلى تقديم الكتالوج الإلكتروني الخاص بها للشبكة العالمية التي تضم مشرفي الموسيقى. سيتوسع الكتالوج عبر الأسواق العالمية والمحلية ليشمل أصواتًا مميزة وطموحة تمثل المنطقة التي يتعاظم تأثيرها في قطاع الموسيقى عالميًا. ومع وجود الفنانين المتميزين في الهيب هوب العربي والبوب العربي والألوان الفرعية المختلفة من الموسيقى الإلكترونية، ستشق ذراع النشر الجديدة طريقها لاكتشاف الأصوات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
على الجانب الإبداعي، تقدم "مدل بيست " حلولًا إبداعية لدعم المبدعين وتشجيعهم. وقد استفاد من ورش العمل الخاصة بالكتابة والإنتاج التي تنظمها الشركة بالتعاون مع شركاء في الصناعة 20 فنانًا حتى الآن، منهم فنانون بارزون في الموسيقى الإلكترونية في المملكة مثل : كوزميكات، جيمي، فيوجن، لي ساد، مالكين، عماد، دش داش. وخلال العام الحالي 2024، سيتم التوسع في ورش العمل مع الاستفادة من مجمع الاستوديوهات الجديد في نادي "بيست هاوس".
كما سيتم توفير جلسات تدريب فردية وورش عمل لزيادة الوعي بأفضل الممارسات والمهارات المتبعة في مجال النشر، مثل تشجيع الكتّاب على الانضمام إلى منظمات حقوق الملكية الفكرية، المعروفة بشكل عام بمنظمات حقوق الأداء.
من الجدير بالذكر أن "مدل بيست" نجحت في دعم العديد من الأنشطة والفعاليات النوعية في قطاع الموسيقى، خصوصًا موسيقى الرقص الإلكترونية والهيب هوب العربي والبوب التجاري باللغتين الإنجليزية والعربية، وغيرها من أنواع الموسيقى الإلكترونية. وتمتلك حاليًا مجموعة رائدة من العلامات التجارية في قطاع الترفيه الموسيقى، مثل: تسجيلات مدل بيست، وتر، مهول، قبو، مايسترولاب. ما يوفر ميزة فريدة من نوعها تمكن "مدل بيست" من إنشاء منصة متكاملة للتسجيلات والنشر.