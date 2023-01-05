"أسر التوحد" تطلق منصة التبرع "ساهم بريالك لنفعهم"

وتشمل المنصة أوجه الدعم التي تقدمها جمعية أسر التوحد للمستفيدين، والمشاريع الموسمية، والدائمة، والطارئة، بحيث يكون لكل مشروع شرح تفصيلي يوضح أهدافه، ومنها صندوق التوحد الوقفي، ومشروع علاجي، وحكاية توحد، والبرنامج الرياضي الترويحي، ومشروع تدريب الأسر، ومبادرة التدريب والتوظيف، ومشروع كفالة تعليم طفل توحدي، ومشروع الكفالة الدراسية في الجامعات، ومركز أسر التوحد الرعاية النهارية بالدوادمي، وقافلة التوحد، وعيادة التوحد الرقمية، وتدريب العمالة المنزلية، وتدريب العاملين على رأس العمل، وبرنامج المساندة والمشورة.