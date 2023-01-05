"أسر التوحد" تطلق منصة التبرع "ساهم بريالك لنفعهم"

أطلقت جمعية أسر التوحد منصة التبرع عبر البوابة الإلكترونية، والتي تتيح للمتبرع اختيار ما يناسبه لدعم برامج ومشاريع الجمعية بكل يسر وسرعة عبر خطوات مختصرة وسهلة.
جاء ذلك تماشيًا مع توجه الدولة بدعم القطاع الخيري ومشاركته بالناتج المحلي، وفقًا لرؤية المملكة 2030، عبر شعار لهذه المنصة تحت عنوان (#ساهم_بريالك_لنفعهم) من خلال موقعها الرسمي، وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتعريف المجتمع بالمنصة، وحث المتبرعين على دعم برامج ومشاريع الجمعية.
وتسعى جمعية أسر التوحد إلى تلبية احتياجات مستفيديها؛ لكونهم من الفئة الأشد حاجة بالمجتمع، وتتطلب العديد من البرامج والمشاريع لسد احتياجهم ومساعدتهم للتغلب على الإعاقة لدى أطفالهم الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد.
وتسهم المنصة في تحقيق الاستدامة المالية، وفتح نافذة جديدة للتبرع؛ للاستمرار في تقديم أجود الخدمات عبر فروع الجمعية الخمسة المنتشرة على مستوى المملكة؛ لخدمة أكثر من خمسة آلاف أسرة.
وتشمل المنصة أوجه الدعم التي تقدمها جمعية أسر التوحد للمستفيدين، والمشاريع الموسمية، والدائمة، والطارئة، بحيث يكون لكل مشروع شرح تفصيلي يوضح أهدافه، ومنها صندوق التوحد الوقفي، ومشروع علاجي، وحكاية توحد، والبرنامج الرياضي الترويحي، ومشروع تدريب الأسر، ومبادرة التدريب والتوظيف، ومشروع كفالة تعليم طفل توحدي، ومشروع الكفالة الدراسية في الجامعات، ومركز أسر التوحد الرعاية النهارية بالدوادمي، وقافلة التوحد، وعيادة التوحد الرقمية، وتدريب العمالة المنزلية، وتدريب العاملين على رأس العمل، وبرنامج المساندة والمشورة.
وتحرص جمعية أسر التوحد للتحول الرقمي في جميع تعاملاتها على مواكبة التطور الذي تشهده قطاعات المملكة كافة.