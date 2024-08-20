"الجندل" ينوه بدور "نزاهة" في تعزيز الشفافية ويؤكد: المملكة تتصدر قائمة الدول في مكافحة الفساد

نوّه المحامي والمستشار محمد إبراهيم الجندل بجهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد " نزاهة " ودورها المحوري في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق النزاهة في مختلف القطاعات.
جاء ذلك على خلفية الحملات المكثفة التي قامت بها الهيئة وأطاحت بالعديد من المفسدين الذين يشكلون معول هدم للتنمية الاقتصادية.
وقال المحامي الجندل لـ"سبق: حققت "نزاهة " ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة، مما انعكس على نمو وازدهار الاقتصاد الوطني والنهوض بقطاع الأعمال من خلال العمل على الإصلاح والتنمية المستدامة، إضافة إلى مساهمة الهيئة في رفع الوعي ونشر ثقافة النزاهة والشفافية، والدور الكبير الذي أكسبها ثقة المواطن والمقيم والمستثمر.
وأشار" الجندل" أن المملكة تعمل وفق رؤية 2030 على النمو بالاقتصاد الوطني والقضاء الجذري على ظاهرة الهدر المالي والفساد من كافة مفاصل الدولة للحفاظ على مكتسبات ومقدرات الدولة وقد حققت بذلك أرقاماً قياسية خلال فترة وجيزة، انعكس على زيادة الإنتاجية في مختلف المجالات، وجعل المملكة تتصدر قائمة الدول في مكافحة الفساد.