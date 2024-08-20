"الجندل" ينوه بدور "نزاهة" في تعزيز الشفافية ويؤكد: المملكة تتصدر قائمة الدول في مكافحة الفساد

وأشار" الجندل" أن المملكة تعمل وفق رؤية 2030 على النمو بالاقتصاد الوطني والقضاء الجذري على ظاهرة الهدر المالي والفساد من كافة مفاصل الدولة للحفاظ على مكتسبات ومقدرات الدولة وقد حققت بذلك أرقاماً قياسية خلال فترة وجيزة، انعكس على زيادة الإنتاجية في مختلف المجالات، وجعل المملكة تتصدر قائمة الدول في مكافحة الفساد.